Jugendlicher überfällt Laden in Neuss Kioskbesitzerin mit Teppichmesser bedroht

Mit einem Teppichmesser als Waffe hat ein Jugendlicher in Neuss einen Kiosk überfallen und die Inhaberin bedroht. Mehrere Streifenwagen und eine Diensthundeführerin rückten deshalb am Montagabend kurz nach 20.30 Uhr zu dem Kiosk an der Konradstraße in Gnadental aus.