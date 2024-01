Festnahme in Neuss Jugendliche versuchen in Döner-Imbiss einzubrechen

Sie hatten es offenbar auf Wertgegenstände abgesehen – und am Ende klickten die Handschellen. Weil sie in der Nacht zu Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, versucht haben sollen, in einen Imbiss an der Steubenstraße in Neuss einzubrechen, haben Polizeibeamte einen 16 Jahre alten Jugendlichen aus Kaarst und einen 18 Jahre alten Heranwachsenden aus Wuppertal vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.