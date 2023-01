Raubüberfall in Neuss Jugendliche berauben Jogger mit vorgehaltenem Messer

Eine Bauchtasche erbeuteten zwei Jugendliche bei einem Raubüberfall am Donnerstagmorgen, 12. Dezember, gegen 6.30 Uhr, im Selikumer Park. Die jungen Männer traten einem Jogger gegenüber und forderten ihn in gebrochenem Deutsch zur Herausgabe seiner Tasche auf. Ihr Vorhaben unterstrichen die Täter, indem sie ihr Opfer zusätzlich mit einem Messer bedrohten. Nach dem Überfall, der sich auf Höhe der Brücke über die Erft ereignete, entfernten sich die Unbekannten zu Fuß in Richtung Sportplatz. Das Opfer, ein 28 Jahre alter Mann aus Neuss, blieb unverletzt.