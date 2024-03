Nach Gewalttaten in Neuss CDU fordert Aufklärung über Jugendbanden

„Wir brauchen ein klares und transparentes Lagebild, um den negativen Entwicklungen zielgenau mit Polizei, Jugendhilfe, Schulen und eventuell Integrationsarbeit entgegenwirken zu können“, ergänzt der CDU-Parteivorsitzende Axel Stucke. Auch ist ihm wichtig, dass für die Bürgerinnen und Bürger Transparenz geschaffen wird: „Die Menschen müssen wissen, was in unserer Stadt passiert, was aber auch nicht. Die aktuelle undurchsichtige Lage schafft ein Unsicherheitsgefühl und schürt Ängste.“ Den Prozess zur Aufarbeitung will die CDU in der kommenden Sitzung des Haupt- und Sicherheitsausschusses noch im März beginnen. In einem ersten Schritt soll die Verwaltung durch das Ordnungsamt, die Jugendhilfe, Streetworker, die Schulverwaltung und die Stadtwerke in der Sitzung über die bisherigen Erkenntnisse berichten. Auch soll die Polizei zu der Sitzung hinzugeladen werden.