Zwangspause ab dem 23. November : Jugendherberge Uedesheim schließt wieder

Uedesheim Die Jugendherberge schließt wieder. Vom 23. November und bis zum Jahresende bleiben das von Anton und Maria Krüger geleitete Haus geschlossen und die Herbergseltern in Kurzarbeit.

Der fährt angesichts der jüngsten Entwicklungen im Reisemarkt und einer traditionell eher geringeren Auslastung in der kalten Jahreszeit sein Angebot herunter. Rath spricht von einer Grundversorgung, die den Kunden gleichwohl noch eine Auswahl lässt. Die Jugendherberge Uedesheim war – wie alle 33 Häuser des Landesverbandes – im Frühjahr geschlossen worden. Seit Ende Juni ist wieder Betrieb im Haus. In den Sommerferien habe es sogar eigene Freizeitangebote dort gegeben, sagt Rath. „Das hat gut geklappt“. Auch die Kooperation mit der JH Kevaelar, von der man eine Reisegruppe für eine Wasserfreitzeit übernehmen konnte, habe das Uedesheimer Haus gut gemeistert. Dritte erfreuliche Nachricht aus Sicht des Verbandes: Die Vorbuchungen für 2021 seien sehr gut, sagt Rath. „Die Gäste haben uns das, was wir tun mussten, nicht übel genommen.“