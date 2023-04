Premiere im Neusser Kulturforum Jugendensemble präsentiert eine Eigenproduktion

„Homo absurdus“ ist das mittlerweile achte Stück, das das Jugendensemble auf die Bühne bringt. Gegründet wurde es 2016 und soll 15 bis 22-Jährigen Theaterbegeisterten einen ersten professionell begleitetenden Einstieg in Bühnenprojekte bieten. In diesem Jahr sind acht neue Darstellende dabei, die aber bereits Erfahrungen von den Musicalwochen oder anderen Theaterprojekten mitbringen. Bei der Produktion übernimmt Palmen die Regie, Stefanie Lenz ist für Tanz und Choreografie verantwortlich, Tina Bundkirchen für Bühne und Kostüme und Finn Leonhardt für die Technik. An fünf Terminen ist das Stück zu sehen: Nach der Premiere folgen Aufführungen am 22. und 26. April sowie am 3. und 5. Mai um jeweils 20 Uhr. Tickets gibt es für acht Euro, ermäßigt kosten sie fünf Euro.