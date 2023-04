Alte Post in Neuss  Jugendensemble liefert mit „Homo absurdus“ nachhaltige Denkanstöße

Die in lockerer Struktur teils humoristisch dargestellte Geschichte des Wissenschaftlers und Gottes Dr. P. Bexter (Sophie Halhuber), der sich aus Geldnot dazu entscheidet, am Wettbewerb „Jugend kreiert“ teilzunehmen und als Beitrag den „perfekten Menschen“ (Tom Eichhorn) einzureichen, und das Wirken des griechischen Gottes des Weines, Dionysos (Elza Amanuel), in der High-School, unter der der Forscher sein Labor betreibt, betten die fundamentalsten Fragen der Anthropologie in ein dem Publikum zugängliches, nachvollziehbares Konzept. Der Fokus des Stückes auf die Legitimität der künstlichen Schöpfung eines Menschen und dessen Rechte, Fähigkeiten und Natur versprachen reichlich Denkanstöße, die die Zuschauenden mit über die Schwelle des Kulturforums hinausbegleiten sollten.