Jugendensemble der Alten Post in Neuss “Alle haben ihren Rampenlichtmoment“

Aber auch ansonsten musste das Jugendensemble der Alten Post für diese Spielzeit anders planen als gewöhnlich. „Als die Sanierungen im Raum standen, haben wir uns von vorneherein darauf eingestellt und früh nach Alternativen gesucht“, sagt Palmen. Die ersten Stückbesprechungen und Vorbereitungen konnten im September noch in der Alten Post stattfinden, seit Oktober proben die 13 Darstellenden an den Wochenenden in den Räumen des Romaneums – dann geht es für Probenendspurt und Aufführungen in das TaS. Die Ortswechsel müssen auch logistisch organisiert werden: „In der Alten Post hatten wir zum Beispiel einen Kostümfundus, nun hat jeder Darstellende eine eigene Tasche bekommen, in der er sein Kostüm mit nach Hause nehmen kann“, sagt Palmen. Und das Bühnenbild arbeite hauptsächlich mit Projektionen und kleinen Elementen, die sich gut transportieren lassen. Es gäbe aber auch Vorteile: „Die Jugendlichen bekommen einen tieferen Einblick in die Neusser Kulturszene, die untereinander gut vernetzt ist“, sagt Palmen.