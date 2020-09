Spielstarter im Theater am Schlachthof in Neuss : Jugendclub zeigt Komödie von Michael Ehnert

Spielstarter im Theater am Schlachthof in Neuss

Neuss Für die Komödie „Schillers sämtliche Werke … leicht gekürzt“ hat der Jugendclub des Theaters am Schlachthof bisher zwei Vorstellungen angesetzt.

Eigentlich hätte die Premiere schon im Mai stattfinden sollen, und die Proben waren seit Dezember 2019 bis zum Beginn der Corona-Pandemie schon im vollen Gange. Umso mehr freuen sich die Spielstarter nun über die Chance, ihre Komödie nun im Theater auf der Wiese zeigen zu können. Am Sonntag, 20. September, um 19 Uhr, präsentiert der Jugendclub Spielstarter des Theaters am Schlachthof die Komödie „Schillers sämtliche Werke … leicht gekürzt“ von Michael Ehnert im Theater auf der Wiese.

Regisseur und Jugendclubleiter ist Sven Post: „Es macht mir richtig Spaß, dabei zuzusehen, wie die sechs Schauspieler Schiller über diesen witzigen Stoff erst richtig kennen lernen. Durch Corona ergeben sich für uns ganz neue Herausforderungen.“ So bewältigen die Jung-Schauspieler nun nicht nur über 50 Rollen in zwölf Stücken, sondern auch coronabedingte Text-Änderungen, neue Abstände, Masken und Visiere. Die Spielfreude trübt das keineswegs: mit viel Witz und einigen Frotzeleien untereinander, geht es über 90 Minuten munter durch Schillers Werke und sein Leben. Dabei haben die Jugendclubmitglieder einige Modernisierungen an der Originalversion von 2008 vorgenommen und viele aktuelle Themen. Zu den Spielstartern gehören Elza Amanuel, Franziska Flachs, Mona Flesser, Armin Grossmann, Nico Ramon Kleemann und Sonja Klempert.