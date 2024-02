Jugend musiziert in Neuss Vorbereitung auf den Landeswettbewerb

Für neun Kinder und Jugendliche geht es in den kommenden Wochen weiter zum Landeswettbewerb, der im März in Köln ausgetragen wird. Qualifiziert haben sich dafür Konstantin Janta (Oboe Solo), Vena Shi (Querflöte Solo), Benedikt Fuhrmann (Gitarre Solo), Max Jüngerkes und Jan Heidlauf (Duowertung Violine mit Klavier), Augustin Kollek und Jerry Zhang (Duowertung Violoncello mit Klavier) sowie Diana Hartwig (Musical). Ronja Jacqueline Theismann und Veronika Sperling haben zusätzlich zu ihrer Qualifikation noch den Sonderpreis des Deutschen Tonkünstlerverbands DTKV für die beste Interpretation eines Werkes einer Komponistin gewonnen mit „Trois pieces pour violoncelle et piano“ von Nadia Boulanger.