Von Pferdehaaren und Teebeuteln Welche Neusser Projekte bei Jugend forscht überzeugen konnten

Bei dem Wettbewerb starten die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in zwei Alterskategorien: Teilnehmer bis 14 Jahre reichen ihre Projekte unter „Schüler experimentieren“ ein, die Älteren bis 21 Jahre in der Kategorie „Jugend forscht“. Anton Helmis, Finn Dombrowski und Cecilia Sauer von der Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule landeten mit ihrem Teebeutel-Projekt auf Platz zwei in der Kategorie „Arbeitswelt“. „Sie waren die einzigen Grundschüler, die wir auf der Teilnehmerliste des Regionalentscheids finden konnten“, erzählt Mutter Nancy Helmis. Die drei forschten seit November zu der Frage, was hinter den Warnhinweisen auf Tee-Verpackungen steckt.