IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz in Kiew „Der Wiederaufbau in der Ukraine startet jetzt“

Gespräche führte die Delegation unter anderem mit Vertretern der Stiftung „Voices of Children“, bei der sich Experten um die psychosoziale Rehabilitation traumatisierter Kindern kümmern. Dort übergab Steinmetz von der Krefelder Künstlerin Claudia Pfeil handgefertigte Quilts. Die Decken hatte sie bei einem Benefiz-Dinner auf Einladung der Stadt, des Generalkonsulates der Ukraine und der IHK in Kostenpflichtiger Inhalt Krefeld gespendet, bei dem 15.000 Euro für die Menschen in Kropywnyzkyj, der Krefelder Partnerstadt in der Ukraine, zusammengekommen waren. Auch Treffen mit Martin Jäger, deutscher Botschafter in Kiew, und Olksandr Bankow, Staatssekretär des Außenministeriums der Ukraine, standen auf dem Programm, ebenso wie Gespräche mit einer Delegation der NRW-Partnerregion Dnipropetrowsk und Institutionen, die sich um Nachhaltigkeit und Klimaschutz bemühen. Hinzu kamen eine Besichtigung des Henkel-Werks bei Kiew und eine Runde mit Mitarbeitern des Mönchengladbacher Traditionsunternehmens Scheidt & Bachmann. Der IT-Spezialist und Anlagenbauer hatte bereits vor Kriegsausbruch in Kiew eine Dependance eröffnet und diese auch nach dem russischen Angriff noch ausgebaut. Darüber hatte sich noch im November der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew bei einem Termin mit Steinmetz im Werk in Mönchengladbach informiert.