Ernste Themen beim Fischessen der Neusser CDU Einblicke in eine Welt in Aufruhr

Auf dem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz machte Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Halt in Neuss. Er war als Gastredner beim traditionellen Fischessen der Neusser CDU eingeladen worden. Angesichts des Krieges in der Ukraine und der Krise im Nahen Osten hatte Parteivorsitzender Axel Stucke für die Gäste des Fischessens außenpolitische Akzente setzen wollen: „Die Welt ist in Aufruhr.“ Stucke zählte sich zu einer Generation, die in Frieden und Freiheit in Europa aufwachsen konnte. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 22. Februar 2022 sei es mit dem Frieden vorbei gewesen. Rund 40 Gäste im Saal Berlin des Holiday Inn im Hammfeld waren gekommen, um Jürgen Hardt zu hören. Der CDU-Politiker aus dem Bergischen Land gehört seit 2009 dem Bundestag an und ist seit 2015 außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.