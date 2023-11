Gebäudemanagement Neuss Jürgen Grunst wechselt als Interimschef vom Bauverein zum GMNS

Die durch die Ereignisse der vergangenen Woche und die Kostenpflichtiger Inhalt Entlassung des Sprechers der Geschäftsführung gebeutelte Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS) hat mit Jürgen Grunst (61) einen neuen – zunächst kommissarischen – Geschäftsführer. Der Prokurist des Neusser Bauvereins wurde den GMNS-Beschäftigten am Montag in einer Mitarbeiterversammlung in dieser Funktion vorgestellt.