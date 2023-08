Gymnasium Marienberg Jüdische Familie forscht in Stammrolle des Marienberg

Den Besuch der Familie Noble hatten das Stadtarchiv Neuss, der Geschichtsverein Grevenbroich aber auch die Projektgruppe „Jüdische Schülerinnen aus der Zeit des Nationalsozialismus“ am Gymnasium Marienberg ermöglicht. Ihnen erzählte Joan Noble von ihrer Mutter und deren Erlebnissen während der Zeit des Nationalsozialismus. Denn schon 1933 wurde in das Haus an der Orkener Straße in Grevenbroich, wo Alexander und Elfriede Katz mit ihren Kindern Walter und Lieselotte lebten, von SA-Angehörigen eingebrochen. Die Eltern seien zu dem Zeitpunkt nicht daheim gewesen, berichtet Noble, also musste ihre Mutter die Eindringlinge durch das Haus führen und zusehen, wie die Familie bestohlen wurde. Trotz der Ergreifung der Täter sei es nie zu einem Prozess gekommen.