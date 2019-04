Naherholungsgebiet in Neuss : Jröne Meerke soll attraktiver werden

Nordstadt Eine Boule-Bahn, ein Bewegungsparcours für Senioren und ein Outdoor-Fitness-Angebot für Jugendliche sollen das Naherholungsgebiet attraktiver machen. Das schlägt die SPD vor. Die Stadt hat eine neue Ultraschallanlage angeschafft.

Das ist auch durchaus erforderlich. Denn die Ultraschallanlage reduziert die Vermehrung von Grünalgen und schädlichen Blaualgen (Cyanobakterien). Was passieren kann, wenn sie defekt ist, wurde im vergangenen Sommer deutlich: Durch den Ausfall stieg die Bakterienkonzentration vorübergehend an, Hundebesitzer sollten damals aus Sicherheitsgründen darauf achten, dass ihre Tiere nicht aus dem Weiher tranken. Denn das hätte zu einer gesundheitlichen Gefährdung der Vierbeiner führen können.

Geht es nach der SPD, dann soll für eine höhere Attraktivität des Jröne Meerke noch eine ganze Menge mehr geschehen. Bei einer von den beiden Stadtverordneten Heinrich Thiel und Hakan Temel organisierten Dialog-Veranstaltung wurden mit 50 Bürgern Verbesserungsvorschläge für das Naherholungsgebiet erarbeitet. „Es wurde von vielen Bürgern der Wunsch geäußert, das Areal durch zusätzliche Attraktionen für alle Altersklassen noch attraktiver zu gestalten“, erklärt Thiel. Die SPD-Fraktion möchte nun von der Verwaltung prüfen lassen, ob zum Beispiel ein kleiner Bewegungsparcours für ältere Menschen oder ein Boule-Platz errichtet werden können. Für Jugendliche könnte es zudem einen Outdoor-Fitness-Park geben. Einen entsprechenden Antrag haben die Sozialdemokraten für die Ratssitzung am 17. Mai eingereicht. Die Idee: In Kombination mit einem wieder ertüchtigten Wasserspielplatz – die Stadt arbeitet derzeit an technischen Lösungen – wäre das Jröne Meerke damit an einigen Attraktionen reicher.