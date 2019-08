Bademeister in Neuss : Der König des Beckenrandes

Bademeister in Neuss

Neuss Joshua Leuchtmann vom Südbad erklärt, welche Aufgaben zu seinem Beruf gehören, wie man Notsituationen verhindert, bevor sie entstehen, und welche Rolle Chemie und Physik im Schwimmbad spielen.

In den Köpfen der meisten Menschen ist der Beruf des Bademeisters recht einseitig: Er steht am Beckenrand und passt auf, dass keiner ertrinkt. Er trägt eine Sonnenbrille, eine Trillerpfeife und Badelatschen. Vielleicht sieht er auch aus wie David Hasselhoff als Rettungsschwimmer Mitch Buchannon in Baywatch: braungebrannt, rote Badehose und grundsätzlich im Laufschritt unterwegs zur Arbeit, mit einer roten Rettungsboje anstelle eines Aktenkoffers. Dass chemisches und physikalisches Fachwissen ebenso zum Beruf gehören wie technisches Verständnis und Menschenkenntnis, wissen hingegen die Wenigsten.