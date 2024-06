PS-Enthusiast Josef Werhahn aus Neuss Uedesheimer schreibt über Legenden auf zwei Rädern

Benzingeruch ist ihr Aftershave, Motorknattern ihre Musik. Alljährlich Ende Juni treffen sich rund 250 Liebhaber (und Besitzer) historischer Motorräder in der Eifel, wo Josef Werhahn (66) aus Uedesheim seit 2002 die Ausfahrt „Rund um Münstereifel“ organisiert. Ein Stelldichein der Vorkriegsklassiker, denn an den Start dürfen nur Maschinen gehen, die nicht jünger sind als Baujahr bis 1939. Am letzten Juni-Wochenende (29./30.) steht die nächste Auflage an.