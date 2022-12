Weihnachtsmarkt-Abbau am Münsterplatz Ab in den Süden für Familie Kremer

Auch in diesem Jahr hat sich Josef Kremer wieder selbst übertroffen. Gemeinsam mit seinem Sohn Felix Kremer und seinen Angestellten brachte er den jährlichen Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz in Neuss zum Leuchten – und begeisterte so Jung und Alt. Doch auch der Zauber des Weihnachtsdorfes hat nach den Dezembertagen ein Ende, die Buden werden nach und nach abgebaut. Für Kremer und seine Familie heißt es daher allmählich Auszeit, es soll in den Süden gehen. Welche Resonanz der Schausteller zieht und was er sich vom nächsten Jahr erhofft.