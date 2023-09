Hilfsorganisation in Neuss Johanniter bekommen neuen Regionalvorstand

Die JUH-Einsatzzentrale befindet sich für den Regionalverband Niederrhein in Neuss auf der Hellersbergstraße. Zum Verband gehören der Rhein-Kreis Neuss, der Kreis Viersen sowie die Städte Neuss, Mönchengladbach und Krefeld. Und um das „Neuss-Maß“ vollzumachen: Auch der Bundesvorstand Jörg Lüssem, der aus Berlin angereist war, ist in Neuss geboren und aufgewachsen. Er ist seit 2014 Mitglied im Bundesvorstand und betonte in einem Grußwort, dass bedeutender als die Mitgliederzahl eines Zwei-Milliarden-Unternehmens die Gemeinschaft der Johanniter und der Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft sei. Viele weitere Glückwünsche schlossen sich an, unter anderen vom Neusser Dezernenten Holger Lachmann und von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.