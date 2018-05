Neuss: Johannes dient Angela Merkel wie James Bond

Neuss Das Luxusleben eines James Bond führt Johannes Geismann nicht. Er ist eher der diskrete Diener seiner Kanzlerin. Die berief den Neusser nun zum Oberaufseher der Nachrichtendienste.

Wurde über Merkels Neusser Männer gesprochen, dann war ein Trio gemeint. Vornweg stand Hermann Gröhe. Er war Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, war Generalsekretär der CDU-Vorsitzenden und saß als Gesundheitsminister in Merkels Regierung. Doch in deren Kabinett IV war für ihn kein Platz frei. Jetzt ist Gröhe wieder Parlamentarier und stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion.

Auch Christoph Heusgen hat Merkels engsten Zirkel verlassen. Zwölf Jahre erklärte er der Bundkanzlerin die Welt, war ihr außenpolitischer und sicherheitspolitischer Berater. Nun krönt er seine Karriere als deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York.

Zurück im Kanzleramt

Die Regierungschefin reagierte mit diesem Schritt auf heftige Turbulenzen bei den Diensten. Dem Verfassungsschutz setzten die NSU-Erkenntnisse mächtig zu, dem Bundesnachrichtendienst (BND) die NSA-Affäre. Nun also wird der Neusser Johannes Geismann oberster Nachrichtenwächter der Nation. Koordinierte Kontrolle tut offenbar auch Not, denn die Dienste sind verschiedenen Ministerien zugeordnet.

Johannes Geismann wurde 1960 in Mainz geboren, wuchs in Neuss auf. Nach dem Abitur am Quirinus-Gymnasium studierte er Jura. Der heute beamtete Staatssekretär arbeitete viele Jahre auf der Bundesebene, doch einmal unternahm er einen Ausflug in die kommunale Welt: Von 2000 bis 2007 war er Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Düren. Die Verbindung zu Neuss riss nie ab. In der Stadt lebt nicht nur seine Mutter Karla, sondern dort marschiert er auch an der Seite von Hermann Gröhe bei den "Frischlingen", im Hauptmannszug der Schützenlust mit.