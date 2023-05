Nachruf um Johannes Diekers Trauer um einen Kenner der Neusser Hafengeschichte

Die hat Diekers aktiv mitgestaltet. Am 1. April 1941 trat der damals knapp 16-Jährige im Hafenamt seine kaufmännische Lehre an. Arbeitsdienst, Krieg und russische Gefangenschaft folgten, doch schon am 1. November 1945 konnte sich Diekers bei seinem Arbeitgeber zurückmelden und den Wiederaufbau des kriegszerstörten Hafenbetriebes begleiten. Weil er „nur“ die Mittlere Reife besaß, schied ein Studium aus. Doch Diekers qualifizierte sich rasch weiter, wurde 1952 Hafenbetriebsleiter und blieb auf diesem Posten, bis er 1988 mit 63 in Rente ging.