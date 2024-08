Yoga-Lehrerin aus Neuss Ein Buch über die Magie der Atmung

Zum Thema Atmung kam die praktizierende Yogini, die selber seit Jahren unterrichtet, weil ihr das Thema Atem in der Yogapraxis zu kurz kam. Bei der Geburt ihrer Tochter 2015 – inzwischen wohnte die Familie in München – sei ihr, so erzählt sie rückblickend, einschneidend die Bedeutung des Atmens gegen Schmerzen und für eine Entspannung des Körpers bewusst geworden. „Warum weiß das denn keiner?“, habe sie sich damals gefragt und das Thema fortan intensiv verfolgt. Vor allem als sich Erfolge am eigenen Körper und Geist - Johanna hatte seit ihrer Kindheit mit entzündlichen Hauterkrankungen zu tun – einstellten. In intensiven Trainings, Retreats und Fortbildungen lernte sie die Grundlagen des Atmens kennen und die Effekte der verschiedenen Breathwork-Techniken auf Körper und Geist. „Die Nase ist ein Superorgan, sozusagen die natürliche Klimaanlage unseres Körpers. Ihre Schleimhäute filtern Krankheitserreger und Staub, die winzigen Härchen erwärmen und befeuchten die eingeatmete Luft“, nennt sie nur einige der Funktionen und verrät drei „Hacks“, die in ihrem Buch immer wieder vorkommen und die sie auf das Kürzel LSD bringt – Light (leicht durch die Nase atmen), Slow (langsame Atmung), Deep (tiefe Bauchatmung).