Anwohner-Beschwerden in Neuss Johanna Etienne Krankenhaus lässt Lärmgutachten erstellen

Eine bislang eher lokale Angelegenheit wird zu einem allumfassenden Projekt. Anwohner der Straßen „An der Rehhecke“ und „Buschhausen“ hatten sich im September vergangenen Jahres hilfesuchend an unsere Redaktion gewandt, um ihrem Ärger über eine konstante Lärm-Belastung an ihrem Wohnort Luft zu machen. Ursache des eindringlichen Brummens sind Kühl- und Klimaanlagen des benachbarten Johanna-Etienne-Krankenhauses. Anwohner seien deshalb bereits weggezogen, heißt es in der Nachbarschaft.