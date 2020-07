Nordstadt in Neuss : Johanna-Etienne-Krankenhaus eröffnet Komfortstation

Nordstadt Der Neubau am Etienne-Krankenhaus schreitet voran. Im dritten Stock werden ab August die ersten Patienten in Zimmern versorgt, die den Wohlfühlcharakter eines Hotels haben sollen. Die Komfortstation ist interdisziplinär.

Es mutet an wie ein Hotelzimmer – das Zimmer auf der Komfortstation im Neubau des Johanna-Etienne-Krankenhauses (JEK). Es ist das erste, das bereits komplett fertig eingerichtet ist – bis hin zum Obstkorb, Pfefferminz auf dem Kopfkissen und Pflegeprodukten im Bad. Am ersten Augustwochenende wird die gesamte Komfortstation mit 29 Zimmern im dritten Stock des Neubaus eröffnet. 30 Betten, darunter 22 Ein-Bettzimmer, stehen Privatversicherten, gesetzlich Versicherten mit entsprechender Zusatzversicherung oder Selbstzahlern dann zur Verfügung. „Die Komfortstation mit Hotelcharakter ist eine interdisziplinäre Station“, erklärt Geschäftsführer Paul Kudlich.

Patienten verschiedener Fachrichtungen werden künftig dort versorgt. Derzeit arbeiten noch unterschiedliche Gewerke auf der dritten Etage und sorgen dafür, dass in knapp zwei Wochen die ersten Patienten auf die neue Komfortstation verlegt beziehungsweise eingewiesen werden können. Großzügige Empfangsräume, Lounge mit Bistro für Patienten und Angehörige, Physiotherapieraum sowie das lichtdurchflutete Patientenzimmer mit begehbarem Balkon und Blick ins Grüne – das sind die ersten Auffälligkeiten, die eher an ein Hotel als an ein Krankenhaus denken lassen. Hinzukommen die Details: Regenschauerdusche, beleuchteter Kosmetikspiegel, Besuchersessel, Minibar und Safe, Flachbild-TV sowie ein Multimedia-Terminal am Bett. „Damit können unsere Patienten nicht nur Filme oder TV streamen, sondern auch Zeitungen und Zeitschriften digital lesen“, erklärt Kudlich. Als er vor sechs Jahren seinen Posten als Geschäftsführer angetreten hatte, konnte er von Beginn an die Planungen des Neubaus mitbegleiten. „Es steckt viel Hirnschmalz von allen Beteiligten darin“, so Kudlich. „Aber vor allem die Pflege hat das Meiste mit geplant.“