Nach Anwohner-Beschwerden in Neuss Lärmschutzwand fürs „Etienne“ geplant

Noch immer ist ein durchgängiges Brummen auf den Straßen „An der Rehhecke“ und „Buschhausen“ zu hören. Doch jetzt wurden die Weichen gestellt, damit die schon seit Jahren bestehende Lärm-Belastung hinter dem Johanna-Etienne-Krankenhaus endlich ein Ende hat. Worum es geht: Kostenpflichtiger Inhalt Anwohner des genannten Bereichs hatten sich bereits im September 2022 vergangenen Jahres hilfesuchend an unsere Redaktion gewandt, um ihrem Ärger über konstante akustische Störungen an ihrem Wohnort Luft zu machen. Ursache des eindringlichen Brummens sind Kühl- und Klimaanlagen des benachbarten Johanna-Etienne-Krankenhauses. Anwohner seien deshalb bereits weggezogen, heißt es in der Nachbarschaft.