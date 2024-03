140 Patienten in Neuss mussten „umziehen“ Brand im Johanna-Etienne-Krankenhaus

Im Johanna-Etienne-Krankenhaus ist es am Mittwochmorgen zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr wurde um 8.48 Uhr durch die Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass große Teile des Krankenhauses verraucht waren, in den meisten Bereichen allerdings „nur nasal wahrnehmbar“, so Feuerwehrsprecher Christian Franke. In dem Bereich rund um den Server-Raum im Kellergeschoss, in dem der Brand ausgebrochen war, war die Verrauchung allerdings so stark, dass 140 Patienten auf andere Stationen verlegt werden mussten. „Innerhalb kürzester Zeit“, wie die Feuerwehr betont, wurden die Patienten durch Beschäftigte und Einsatzkräfte aus den verrauchten Stationen in Sicherheit gebracht.