Klassisches Weihnachtskonzert in Neuss : Ein glanzvolles Weihnachtsoratorium in der Christuskirche

Neuss Mehr als 90 Prozent der in Deutschland lebenden Erwachsenen besuchen keine kulturellen Veranstaltungen. Das mochte kaum glauben, wer am Sonntagnachmittag Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ (Teile I bis III von VI) besuchte.

Die Kantorei der evangelischen Christuskirchengemeinde, unter der Leitung von Katja Ulges-Stein, hatte sich der großen Aufgabe gestellt, das bekannteste Werk des Barockmeisters zu gestalten. Zunächst wollte manchem Zuhörer Angst und Bange werden, mit welch forschem Tempo Katja Ulges-Stein den großartigen Eröffnungschor „Jauchzet, frohlocket“ einleitete. Aber die Kantorei zeigte sich dem in allen Belangen überlegen und wurde auch mit stets volltönenden Männerstimmen zu einem glanzvollen vierstimmigen Klangkörper. Diese Stimmung blieb auch in den Chorälen, in den Jubelchören des zweiten Teils („Ehre sei Gott“) erhalten bis zum Schlusschor der dritten Kantate „Herrscher des Himmels, lass dir die Gesänge gefallen“. Die Zuhörer jedenfalls musste die Chorleistung begeistern.

Die junge Sopranistin Jana Marie Gropp, die im vergangenen Jahr nicht nur an der Robert-Schumann-Hochschule ihr Gesangsstudium absolvierte, sondern erfolgreich ihr Studium der Humanmedizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf abschloss, gefiel mit ihrer klaren und sauberen Stimme. Angela Frömer (Alt) machte eine der schönsten melodischen Eingebungen Bachs – „Schlafe, mein Liebster“ – zu einem im Innersten berührenden Ereignis. Das fand mit Fabian Strothmann (Tenor) in seinen klaren Rezitativen und der Arie „Frohe Hirten, eilt, ach eilet“ eine auch filigran überzeugende Ergänzung. Achim Hoffmann schließlich konnte sich mit seinem profunden Bass in der Arie „Großer Herr, o starker König“ glänzend gegen Trompetengeschmetter durchsetzen.