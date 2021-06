Aufstellungsversammlung in Neuss : CDU schickt erneut Jörg Geerlings als Landtagskandidaten ins Rennen

Aufstellungsversammlung am Gare du Neuss (v.l.): Hermann Gröhe, Heike Troles, Lutz Lienenkämper, Jörg Geerlings und Jürgen Brautmeier. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der 48-Jährige wurde mit großer Mehrheit bei der Aufstellungsversammlung der CDU in Neuss zum Landtagskandidaten gewählt – und rechnete in seiner Rede vor allem mit der Vorgänger-Regierung ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansgeorg Marzinkowski

Bei der Aufstellungsversammlung der CDU für die Kandidaten für den Landtagswahlkreis 45 (Stadt Neuss) wurde Jörg Geerlings (48), der einzige Kandidat, mit großer Mehrheit wiedergewählt. Von 127 stimmberechtigten Mitgliedern stimmten 121 für ihn, das entspricht einer Zustimmung von 96 Prozent.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Neuss jemals ein so gutes Ergebnis hatte“, dankte der promovierte Jurist der Versammlung. Er ist aktuell Landtagsabgeordneter für die CDU sowie Mitglied des Innenausschusses und hat erste Erfahrungen als Mitglied des Landtages von 2010 bis 2012 sammeln können. In seiner Vorstellungsrede rechnete Geerlings besonders mit der Vorgängerregierung Rot-Grün ab. „Bei der Übernahme der Regierungsgeschäfte durch die CDU/FDP-Landesregierung mussten wir feststellen: Es ist alles viel schlimmer, als von uns im Wahlkampf behauptet.“

Das Land Nordrhein-Westfalen sei „völlig abgewirtschaftet“ gewesen, habe bei nahezu allen Themen im Vergleich zu den anderen Bundesländern die „rote Laterne“ gehabt. „Mit unseren Leitmotiven Aufstieg und Sicherheit haben wir das in vier Jahren geändert: Nordrhein-Westfalen ist wieder zum Motor für ganz Deutschland geworden“, rief der Bewerber den Mitgliedern zu. Und: „Ich möchte, wenn Sie mich lassen, weiterhin an dieser Erfolgsgeschichte mitarbeiten.“

Die Aufstellungsversammlung fand in Präsenz statt, und schon Lutz Lienenkämper, der Vorsitzende der CDU im Rhein-Kreis Neuss sowie Finanzminister im Kabinett Laschet, hatte sich bei der Begrüßung gefreut: „Es ist einfach nur schön, endlich wieder in wahre Gesichter zu schauen.“ Er leitete dann auch die Versammlung sehr zügig und mahnte das Wahlgeheimnis an: „Verzichten Sie unbedingt darauf, Selfies zu machen und diese ins Netz zu stellen.“