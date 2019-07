Landesdebatte erreicht Neuss : Entlastung von Straßenbaubeiträgen

Neuss Jörg Geerlings (CDU) will, dass sich Neuss an einem Landesprogramm beteiligt.

Wenn in einer bestehenden Straße die Fahrbahn, der Gehweg oder die Kanalisation erneuert oder verbessert werden, kann die Kommune einen Teil der Baukosten anschließend bei den Anliegern eintreiben. Das löst wirtschaftliche Ängste bei einigen Hausbesitzern aus, wie sich aktuell am Protest gegen den Ausbau der Straße „Grüner Weg“ ablesen lässt. Für Panik gebe es keinen Anlass, heißt es von der SPD, da Neuss die Hausbesitzer – im Gegensatz zu anderen Kommunen – eher moderat an den Kosten beteilige. Trotzdem wäre die SPD in Neuss dafür, diese Beiträge abzuschaffen, weil diese nicht zuletzt jene Wohnungsgesellschaften entlasten, die preiswerten Wohnraum schaffen oder anbieten (wollen). Im Düsseldorfer Landtag zeichnet sich für diese Lösung keine Mehrheit ab, doch soll die von CDU und FDP angestrebte Neuregelung der Straßenausbaubeiträge nach dem Willen des Abgeordneten Jörg Geerlings (CDU) zu einer Entlastung der Neusser Bürger führen. Das soll durch eine Förderung des Landes geschehen, mit der Mindereinnahmen der Städte kompensiert werden. 65 Millionen Euro stehen dafür jährlich zur Verfügung.