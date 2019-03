Konzert in Neuss: Dozenten der Musikschule mit schwerer Kost

Konzert in Neuss

Neuss Das Duo Joana Rini Kröger und Markus Dominici führt im Romaneum zwei Großwerke der Romantik auf.

Dozenten der Musikschule Neuss live in concert – diese noch junge, unregelmäßig stattfindende Konzertreihe hat von Anfang eine große Fangemeinde. Auch jetzt war der Pauline-Sels-Saal im Romaneum lückenlos besetzt, als das Duo Joana Rini Kröger und Markus Dominici zwei Großwerke der Romantik aufführten.

Sie leitet an der Musikschule eine erfolgreiche Celloklasse, er – Kunstförderpreisträger der Stadt Neuss – unterrichtet Klavier und ist auch als Solopianist und Korrepetitor sehr viel unterwegs. Auf dem Programm standen zwei große Sonaten für Violoncello und Klavier, jeweils mehr als 30 Minuten lang. Da war bewundernswert, dass die auffallend vielen Kinder und Schüler im Publikum dem Vortrag aufmerksam folgten.

Die mühsam errungene Cellosonate g-Moll (op. 65) war eines seiner letzten Werke, das Frédéric Chopin 1846 geschrieben hat. Der 1810 in Polen geborene und seit 1831 in Paris lebende bekannteste Pianist seiner Zeit hat eigentlich nur für „sein“ Instrument geschrieben. Dass er den samtenen Klang des Cellos liebte, ist aber kaum bekannt. Seine Sonate ist ein anspruchsvoller Beitrag für dieses Instrument, bei Cellisten wie Pianisten gleichermaßen beliebt und gefürchtet. Joana Rini Kröger und Markus Dominici spielten das großartige Werk völlig furchtlos und souverän, bei ihr hätte man sich mehr romantische Akzente gewünscht, dafür weniger Schleifen, bei ihm etwas mehr Zurückhaltung in der Lautstärke des zumeist virtuosen Spiels.