Neueröffnung in Neuss „Jimmy’s“ macht die Neustraße komplett

Neuss · In der früheren „Wunderbar“ ist jetzt das „Jimmy’s“ an den Start gegangen. In den komplett neu designten Räumen bieten zwei Brüder ab sofort ein Frühstücks-, Brunch- und Weinbar-Konzept an. Was sich sonst in den früheren Galka-Läden in der City tut.

05.09.2023, 12:49 Uhr

„Jimmy’s“ macht die Neustraße komplett 7 Bilder Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen

An der Neustraße ist die Neuverteilung des einst größten Neusser „Gastro-Imperiums“ nun endgültig abgeschlossen. Nachdem sich Werner Galka vor wenigen Monaten überraschend zurückzog, waren die Wunderbar, das Marienbildchen und der Club „The Hidden“ plötzlich verwaist. Nach zwei bereits erfolgten Restarts ist mit dem „Jimmy’s“ nun das letzte Teil im Puzzle gefunden. Ein Überblick über den neuen Gastro-Dreiklang, der das bestehende Angebot an der Neustraße (Koffi, Rheingold, Chi Coffee und Co.) noch mal erweitert hat.



Jimmy‘s Die große Wodkaflasche an der hinteren Ecke der Theke ist kein Zeichen für eine anstehende feucht-fröhliche Party, sondern ein Preis. „Es wurde gewettet, dass wir es nicht schaffen, bis zum Schützenfest zu öffnen – wir haben gewonnen“, sagt Apostolos Manaridis schmunzelnd. Tatsächlich haben er und sein Bruder Jimmy in den vergangenen Wochen mächtig Gas gegeben, um ihr Frühstücks-, Brunch- und Weinbar-Konzept zum angepeilten Termin umzusetzen. Auf der Speisekarte sind unter anderem verschiedene Landbrot- und Bagel-Variationen (zum Beispiel mit Lachs, Avocado oder Ei) zu finden. Wer es noch etwas gesünder mag, wählt einen Smoothie – zum Beispiel den grünen Drink mit Spinat. Hier geht es zur Bilderstrecke: „Jimmy’s“ macht die Neustraße komplett