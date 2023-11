Grundschule in Neuss Endlich ein Lichtblick für die Dreikönigenschule

Zuerst hieß es, die Dreikönigenschule müsse für wenige Jahre ins Hammfeld ausweichen. Nachdem die Schule wegen giftiger Schadstoffe im Eiltempo 2012 verlegt werden musste, sollte es bald ein neues Schulhaus geben im Dreikönigenviertel. Nun sind bald zwölf Jahre ins Land gezogen, seit die Schule nicht mehr in dem Viertel steht, nach dem sie ihren Namen trägt. Schüler, Schulleitung, Schulpflegschaft und Förderverein der katholischen Grundschule wünschen sich seit Jahren eine Rückkehr an den alten Standort an der Weberstraße. Immer wieder war das ein Thema der politischen Debatten, doch bis heute hat sich nicht viel Konkretes getan.