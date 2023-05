Wilde Müllkippe in Neuss Hoffnung für „Schandfleck“ Jesuitenhof

Auch für Menschen, die das politische Geschehen in der Stadt Neuss nicht kontinuierlich verfolgen, sollte an diesem Ort die Problem- und Beschwerdelage schnell klar werden. Betritt man die dunkle Unterführung zwischen Ober- und Mühlenstraße – den Jesuitenhof – steigt gleich Uringeruch in die Nase, die Wände sind mit Beschmierungen übersät und an einer Seite liegt abgestellter Papiermüll inklusive einer Europalette.