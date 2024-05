Johanna-Etienne-Krankenhaus Neuss Neue ärztliche Leitung für das „Etienne“

Dem medizinischen Beirat, dem mehrere Chefärzte der Krankenhäuser in Neuss und Mönchengladbach angehören, kommt die Aufgabe zu, die Geschäftsführung der Krankenhäuser in allen medizinischen Fragen zu beraten. Zudem wird er in strategische Entscheidungen zur medizinischen Ausrichtung und Weiterentwicklung der Standorte eingebunden.