Neusser Jazzreihe erstmals im Abo „Jede Saison ist wie ein kleines Geschenk für mich selbst“

Weiter geht es am Donnerstag, 30. Januar. Dann kommt das mit van Endert befreundete André Nendza Quintett in den Kulturkeller. Ihre Improvisationen und neuen Kompositionen basieren auf bekannten Jazzstandards. Am Donnerstag, 13. März, kommt die 32-jährige Caris Hermes, die jüngst mit dem WDR Jazzpreis ausgezeichnet wurde, in den Neusser Kulturkeller. Mit ihrem Quartett bestehend aus Niklas Walter am Schlagzeug, Philipp Brämswig an der Gitarre und Paul Heller am Saxophon spielen sie „Straight Ahead Jazz.“ Ein Doppelkonzert ist für Donnerstag, 10. April, geplant: Zunächst spielt Henning Sieverts, der sonst unter anderem auch in Kirchen auftritt und so laut van Endert auch geeignet für die Akustik im Ratssaal ist, sein Basssolo. Eine andere Klangfarbe wird im Anschluss Wolfgang Schmidtke und sein Quartett „Opus Wolle“ dagegen halten. Die erste Saison klingt dann mit einem Posaunenabend am Donnerstag, 22. Mai, mit dem Vertigo Trombone Quartet rund um Nils Wogram aus. Ausschließlich Eigenkompositionen werden erklingen. Bleibt nur noch eins: „Wenn es bald wieder eine Jazzsommernacht geben könnte, wäre das ein Traum“, sagt Philipp van Endert.