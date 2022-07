Traditionsveranstaltung in Neuss : Jazzklänge unter freiem Himmel

Jazz-Gitarrit und Intendant Philipp van Endert stellt mit Lorenz Raab und Franck Tortiller an dem Abend eine neue CD-Produktion vor. Foto: Thomas Krüsselmann

Neuss Drei Formationen spielen nach den Sommerferien rund um das Kulturforum der Alten Post: Philipp van Endert lädt zur Jazz-Sommernacht.

Wenn die Sommerferien vorbei sind, so manch einer noch wehmütig dem Urlaub nachhängt, dann geht es rund um die Alte Post in die Verlängerung: Am Freitag, 12. August, lädt Philipp van Endert zur traditionellen Jazz-Sommernacht ins Kulturforum: Open-Air wird auf dem Vorplatz, im Café-Bistrogarten und im Veranstaltungsraum wieder gejazzt – in drei Formationen: Die Nightbirds, das URS Quartett und das Trio bestehend aus Raab, Tortiller und van Endert spielen für je 45 Minuten, der Start ist jeweils um 19, 20 und 21 Uhr.

Den Anfang machen die Nightbirds: Dahinter verbirgt sich ein Trio bestehend aus Vibraphon (Patrick Andersson), E-Bass und Kontrabass (Sören Marquard) und Saxophon (Klaus Theißen). Sie spielen sowohl ausgewählte Realbook-Jazzstücke als auch Eigenkompositionen. Andersson hat in Stockholm und New York Schlagwerk studiert, war als Schlagzeuger und Percussionist mit verschiedenen Musicals unterwegs. Marquard studierte E-Bass und Kontrabass in Arnheim und Dresden, seitdem gehört er zahlreichen Bands und Formationen an. Theißen hatte Saxofonunterricht bei dem Komponisten Lajos Dudas. Er war von 1985 bis 2006 Mitglied der Gruppe Ruhama (Köln), bei der er immer noch gelegentlich als Sideman mitwirkt. In diesem Zusammenhang war er bei diversen Großveranstaltungen zum Beispiel auf der Berliner Waldbühne oder in der Kölnarena zu hören. Seit 2006 ist er vermehrt in regionalen Jazz- und Rockformationen aktiv.

Info Vorgeschmack gibt es im Internet Eintritt Der Eintritt ist zu dieser Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Blue in Green“ ist frei. Spenden darf man jedoch ohne Limit. Hörproben blueingreen-jazz.de

Mit ihrem neuen URS Quartett widmet sich die deutsch-polnische Bassistin Ursula Wienken den Klangsphären des europäischen Modern Jazz. Die Neusserin und ihre Mitmusiker aus Köln, Bielefeld und Wuppertal studieren zurzeit alle an der Musikhochschule in Köln. Ursula Wienken (Kontrabass, Komposition), Mathis Cech (Trompete, Flügelhorn), Moritz Petersen (Klavier) und Jakob Görris (Schlagzeug) bringen unterschiedliche Erfahrungen in die Musik ein und lassen sie besonders abwechslungsreich klingen. So entsteht ein einzigartiger akustischer Kosmos. Das URS Quartett öffnet den Raum für neue Momente des Erlebens, die zum Träumen verleiten und gleichzeitig überraschen sollen.