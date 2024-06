Blue in Green in Neuss Jazz in besonderer Weise mit Klassik vereint

Nach der Pause übernehmen Mathias Haus und sein Vibraphon das Podium und er beginnt, mit Blick auf das Quintett der Akademie, mit einem Kompliment, das das Publikum aus den Stühlen holt: „Ich mach die Neusser jetzt mal stolz; es klingt fantastisch!“ Es folgen vier Stücke seines Albums „All My Life“, die mit ihrer romantischen Poesie und Harmonie geradezu an Balladen erinnern. Der international vielfach ausgezeichnete Musiker und langjährige Gary Burton Meisterschüler versteht es ebenfalls eindrucksvoll, virtuose Klanglandschaften zu kreieren, in denen es einem wohlig gut geht. Der Abend endet viel zu schnell, auf Termine der Jazzreihe „Blue In Green“ darf sich Neuss aber auch in Zukunft weiter freuen.