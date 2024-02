International School on the Rhine Japanische Generalkonsulin zu Gast in Neuss

Die japanische Generalkonsulin in Düsseldorf, Setsuko Kawahara, hat bei einem Besuch der ISR International School on the Rhine am Standort in Neuss enge Kooperationen mit der internationalen Schule angekündigt. „Dass sich so viele japanische Familien im Rheinland so wohl fühlen, hat auch mit der guten Auswahl an Schulen für die Kinder in der Region zu tun", betonte Generalkonsulin Kawahara bei dem Besuch: „Da mehr als 100 japanische Kinder die ISR besuchen, spielt die ISR eine wichtige Rolle sowohl für die hiesige japanische Gemeinde als auch für die Vielfalt der Kultur und Internationalität der Region."