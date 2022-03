Frühling in Neuss : Japanische Blütenpracht

Neuss Unter Jägern von Motiven, die sich für Foto-Plattformen wie Instagram und Co. bestens eignen, ist die Raketenstation Hombroich in Neuss eine beliebte „Beute“.

In diesen Tagen werden dort besonders viele Smartphones gezückt – unter anderem wegen der prächtigen Allee mit japanischen Zierkirschen auf dem Weg, der zur Langen Foundation führt. Der farbliche Kontrast zu dem Ausstellungskomplex, der einst vom japanischen Architekten Tadao Ando entworfen wurde, macht nämlich ordentlich was her vor der Fotolinse – und das ganze ohne Filter. Aktuell ist die Langen Foundation noch geschlossen, los geht es wieder am Sonntag, 3. April, mit „Song of Colors“ (Sean Scully).