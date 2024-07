Mit Ausstellung am Gymnasium Marienberg Wie eine japanische Austauschschülerin ihr Jahr in Neuss erlebt hat

Zum Start habe sie gleich das Neusser Schützenfest miterlebt. Ein großes Ereignis. „Dass Pferde durch die Straßen ziehen, habe ich so noch nicht gesehen“, sagt sie und lacht. Und auch die Weihnachtszeit ist ihr in besonderer Erinnerungen geblieben. Zwar werde das Fest auch in Japan gefeiert, dort allerdings ohne religiösen Kontext. „Hier geht man in die Messe und trifft die ganze Familie. Das ist bei uns eher an Neujahr so“, meint die 16-Jährige. Und auch im Unterricht hat sie einige Unterschiede bemerkt – nicht nur in dem Schulsystem. „Ich war anfangs überrascht, dass sich so viele Schüler gemeldet haben. In Deutschland diskutieren die Schüler mehr, in Japan ist es so, dass der Lehrer die meiste Zeit spricht.“