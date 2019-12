„Leistung macht Schule“ in Neuss : An der JKG startet 2020 eine Sportklasse

Sportunterricht an der Janusz-Korczak-Gesamtschule in Neuss. Ab dem Schuljahr 2020/21 gibt es dort erstmals eine Sportklasse. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Als eine von fünf Schulen im Bereich der Bezirksregierung Düsseldorf nimmt die Janusz-Korczak-Gesamtschule am Projekt „Leistung macht Schule“ teil. Ziel ist die Begabtenförderung. 2020 kommt eine weitere Profilklasse hinzu.

An der Janusz-Korczak-Gesamtschule (JKG) wird im nächsten Schuljahr eine Sportklasse starten. Damit soll die Begabungs- und Begabtenförderung im Zuge des bundesweiten Projekts „Leistung macht Schule“, an dem laut NRW-Schulministerium 63 nordrhein-westfälische Schulen teilnehmen, an der JKG ausgebaut werden. Im Bereich der Bezirksregierung Düsseldorf sind es gar nur fünf Schulen, die nächste Gesamtschule, die teilnimmt, befindet sich in Goch. An der JKG gibt es bereits zwei sogenannte Profilklassen: eine Tablet-Klasse und eine Bläser-Klasse. Mit der Sportklasse, die ab dem Schuljahr 2020/21 angeboten wird, kommt eine dritte hinzu.