Kultur in Neuss : Kunst aus der gemischten Tüte

Knallige Bilder hat Jana Kurashvili für die Neusser mitgebracht. Sie zeigen nostalgische Momenten und erzählen Geschichten. Am Sonntag wird ihre Schau im Kunstraum eröffnet.

Eine gemischte Tüte gibt es für den Betrachter trotzdem. – So heißt nämlich die Ausstellung, die ab Sonntag im Kunstraum Neuss zu sehen ist. Der Verein der Freunde und Förderer des Museums Kunstraum Neuss organisiert sechs Ausstellungen pro Jahr und möchte besonders junge, noch unbekannte Künstler fördern. Jana Kurashvili ist 24 Jahre alt und hat in diesem Jahr die Kunstakademie Düsseldorf verlassen. Sie studierte in der Klasse des österreichischen Malers Siegfried Anzinger. Und wie alle Akademiestudenten hat sie ihre Abschlussarbeiten beim jährlichen Rundgang in der Akademie der Öffentlichkeit präsentiert. Dort ist die Vereins-Vorsitzende Gerhild Faymonville auf die junge Absolventin aufmerksam geworden.

Jana Kurashvili arbeitet mit Ölfarben auf großen Leinwänden – die größte misst zwei Meter mal 1,90 Meter. Meist sind es Personen, die auf ihren Bildern zu sehen sind: Mal zeigt sie sie im Schwimmbad, angetrunken in der Altstadt oder lässt sie verträumt auf ein Sonnenblumenfeld blicken. Oft sind die Figuren aber auch im privaten Raum, dann fläzen sie sich im Sessel oder halten ein Kleinkind auf dem Arm. Einige von ihnen erinnern an Comicfiguren, andere sind dagegen auffallend realistisch gemalt. Kurashvili spielt mit verschiedenen Stilen und mit den Geschlechtern. „Man kann nicht immer genau erkennen, ob es sich bei der Person, um einen Mann oder eine Frau handelt“, erzählt sie. So etwa in ihrem „Schwimmbad“, in dem zwei Menschen nebeneinander im Wasser sitzen und sich neckisch angrinsen. Die Düsseldorferin wollte probieren, wie sich ihre Körper unter Wasser verändern, sich verzerren und ihre Form verlieren.