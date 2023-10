CDU-Parteivorsitz in Neuss Jan-Philipp Büchler zieht Kandidatur zurück

Paukenschlag bei der Neusser CDU: Eigentlich hatte der Neusser CDU-Vorsitzende Jan-Philipp Büchler zuletzt betont, den Stadtverband weiterführen zu wollen – diese Pläne hat er nun ad acta gelegt, wie er auf Nachfrage unserer Redaktion am Dienstagmorgen schriftlich mitteilte: „Ich wurde von meinem bisherigen Stellvertreter Axel Stucke in der geschäftsführenden Vorstandssitzung am 16. Oktober über seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz informiert. Wenn innerhalb eines geschäftsführenden Vorstands gegeneinander kandidiert wird, tut das einer Partei meiner Ansicht nach nicht unbedingt gut.“