Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Spannende Studie zu Tesla und Hidden Champions

Neuss Der Neusser Wirtschaftsprofessor Jan-Philipp Büchler, Dozent an der Fachhochschule Dortmund, hat die Studie „Tesla und die deutschen Hidden Champions“ vorgelegt. Darin kommt er zu dem Schluss, dass kleine und mittelständische deutsche Unternehmen in ihrem Denken Tesla durchaus ähnlich seien.

Kaum ein Unternehmen drückt der Automobilbranche derzeit so sehr seinen Stempel auf wie Tesla. Geschäftsführer Elon Musk setzt neue Standards, versteht sich selbst als „Game Changer“ und revolutioniert einen ganzen Industriezweig. Davon profitieren unter anderem deutsche „Hidden Champions“, also kleine und mittelständische Unternehmen, die in ihren Bereichen auf dem Weltmarkt eine große Rolle spielen. Und die sind in ihrem Denken Tesla durchaus ähnlich, was die Zusammenarbeit befruchtet. Das geht aus der Studie „Tesla und die deutschen Hidden Champions“ hervor, die der Neusser Wirtschaftsprofessor Jan-Philipp Büchler, der an der FH Dortmund lehrt, jetzt vorgelegt hat. Auf die Vorabveröffentlichung in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt folgt die vollständige Studie Ende Oktober.