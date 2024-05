Vorstandswahlen bei der Jahreshauptversammlung Bürgergesellschaft zu Neuss holt Jan-Philipp Büchler in ihren Vorstand

Die 1861 gegründete Bürgergesellschaft zu Neuss sieht sich einem christlich-bürgerlichen Weltbild verpflichtet und gestaltet von alters her einen Kommunikationsraum, in dem relevante Kräfte und Stimmen der modernen Stadtgesellschaft ins Gespräch kommen sollen. Diesem Anspruch versucht die „Bürger“ über ein abwechslungsreiches und vielseitiges Jahresprogramm mit rund 40 Terminen gerecht zu werden. Die Veranstaltungen sind öffentlich. So kommt am 4. Juni (Beginn 18 Uhr) Bürgermeister Reiner Breuer in die „Bürger“ um darüber zu diskutieren, welche Impulse von dem „Leitbild für die Neusser Innenstadt“ in den vergangenen zwei Jahren ausgegangen sind. Seine Gesprächspartner werden in erster Linie drei junge Frauen (Stefanie Fraedrich, Cornelia Heusgen, Nora Spath) und drei junge Männer (Jan-Philipp Büchler, Sascha Karbowiak, Raphael Thywissen) aus Reihen der Bürgergesellschaft sein, die alle noch deutlich unter 50 Jahre alt sind.