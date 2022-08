Bürger-Schützenfest 2022 in Neuss : Bürgermeister von Lübeck sagt für das Schützenfest ab

Bürger-Schützenfest 2022 in Neuss

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (l.) beim Hansetag mit seinem Amtskollegen Reiner Breuer in Neuss. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Zur Königsparade wird es auf dem Podium neben Schützenkönig Kurt Koenemann nicht ganz so eng, wie Schützenpräsident Martin Flecken gehofft hat, denn ein Ehrengast schlägt die Einladung aus, nach Neuss zu kommen.

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau, der als Vormann der Hanse erst Ende Mai aus Anlass des Internationalen Hansetages in Neuss war, beendete jetzt mit einem endgültigen Nein die Ungewissheit über seine Teilnahme.

Zu den Gründen, so berichtete der Neusser Bürger-Schützen-Verein am Dienstag, lägen dem Komitee keine Informationen vor. „Ich bedauere Jan Lindenaus Absage, da eine Teilnahme des Vormannes der Hanse gerade in diesem Jahr die hanseatische Verbundenheit noch einmal deutlich gemacht hätte“, kommentierte Flecken die Nachrichten aus Lübeck.