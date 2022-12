Am digitalen Abend vor Ort Jan Goetz ist als Neusser in aller Welt

Bei dem Zoom-Event wird vor allem die Person Jan Goetz im Vordergrund stehen. Der Quirinus-Abiturient und ehemalige Leistungsruderer beim Neusser Ruderverein hat Physik an der Technischen Universität München studiert, dort promoviert und seine Wissenschaftliche Arbeit an der Aalto-Universität Helsinki fortgesetzt. Eigentlich hatte Goetz eine Laufbahn in der Forschung angestrebt, bevor er IQM gründete, um die Hochleistungsrechner von morgen zu bauen. Heute beschäftigt der Unternehmer rund 180 Mitarbeiter in ganz Europa und ist stolz auf seine Neusser Wurzeln: „Ich fühle mich immer noch sehr verbunden mit dieser Stadt,“ erzählt Goetz. Er sei trotz seines Wohnsitzes in Finnland regelmäßig in Neuss zu Besuch, zu Familienfeiern, um Freunde zu sehen, oder zum Schützenzug, in dem er selbst aktiv ist. Dass man in Neuss viele wichtige Kontakte knüpfen könne, spüre man und davon profitiere man durchaus im Berufsleben. „Außerdem gibt es und gab es in Neuss auch immer viel produzierendes Gewerbe, wo ich auch viele Parallelen zu meinem jetzigen Berufsleben ziehen kann,“ denn auch die Produkte seines Unternehmens IQM seien letztendlich etwas Handfestes.