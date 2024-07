Jakobusfest der Neusser Scheibenschützen Patronatstag mit einem Appell für das Vereinsleben

Das Jakobusfest begann bereits unüberhörbar um sechs Uhr morgens: „Schievemann“ Adrian Jung weckte die Jakobschützen – und nicht nur die – mit einer mehrere Kilo schweren Glocke. Um neun Uhr gab Jakobuskönig Robert Schlune im Zeughaus einen Sektempfang. Nach der Messe in St. Quirin und der Kranzniederlegung an der Jakobusstatue ging es dann mit Pauken und Trompeten zur Morgenfeier. Durch den Vormittag führte der stellvertretende Oberschützenmeister Baptist Müller-Loevenich. Am 609. Patronatstag bedankte er sich beim noch amtierenden Jakobuskönig Robert Schlune und seiner Königin Angelika: „Ihr habt uns Scheibenschützen auf vielen Veranstaltungen würdig und mit viel Begeisterung vertreten.“ Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Hohlmann, die stellvertretende Landrätin Katharina Reinhold, Kulturdezernentin Ursula Platen und Britta Spieß vom Rheinischen Schützenmuseum ließen sich das Ereignis nicht entgehen. Müller-Loevenich nutzte die Gunst der Stunde zu einer Kritik: Er erinnerte an längst vergangene Zeiten, als die Mitgliedschaft bei der Scheibenschützengesellschaft bei den jungen Männern noch ein erstrebenswertes Ziel war. Sein Credo: „Ein Vereinsleben funktioniert nur, wenn man hingeht und sich einbringt.“ Diese Erwartungen erfüllt Raphael Stock in hohem Maße. Er engagiert sich stark und bekam deshalb den Jugendverdienstorden in Bronze verliehen. Thomas Frings und Thomas Heyers freuten sich über ihr Silbernes Verdienstkreuz, Jürgen Breuer und Michael Gertges bekamen das Sankt Sebastianus Ehrenkreuz verliehen. Für 50 Jahre Mitgliedschaft bei den Scheibenschützen wurde Ernst Grohmann geehrt; Klaus Thomaschewski ist ebenfalls seit einem halben Jahrhundert dabei, konnte die Auszeichnung aber nicht persönlich in Empfang nehmen.