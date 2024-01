3,3 Millionen Pakete bearbeitet DHL in Neuss zieht positive Jahresbilanz

Handscanner und Navigationssysteme erleichtern nach Angaben der Verantwortlichen die Arbeit. Der Kunde könne per Live-Avise die Ankunft seines Paketes und das Zustellfahrzeug verfolgen und bis kurz vorher umrouten. Die mechanisierte Zustellbasis an der Straße Taubental ist seit elf Jahren in Betrieb. Die Sendungen kommen in den frühen Morgenstunden aus dem Paketzentrum in Krefeld, das wiederum mit den anderen 37 Paketzentren in Deutschland verknüpft ist.